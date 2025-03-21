На Закарпатті правоохоронці викрили зловмисників, які за 8000 доларів збиралися переправити в Угорщину 24-річного чоловіка
Четверо жителів Закарпатської області збиралися переправити в Угорщину 24-річного киянина
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.
Автомобіль, яким зловмисники везли до кордону свого клієнта, правоохоронці зупинили на околиці села Астей. За "послуги" чоловік заплатив 8000 доларів.
Трьом фігурантам кримінального провадження вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3. ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили угруповання, яке за 6000 доларів переправляло осіб через кордон.
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