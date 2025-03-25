Строители присвоили почти 4 млн грн во время ремонта на аэродроме "Ужгород"
Частная компания производила капитальный ремонт аэродрома на Закарпатье и путем внесения недостоверных сведений в официальные документы завладела бюджетными средствами
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, сообщает RegioNews.
Правоохранители установили, что ремонтные работы подрядчик проводил в 2021 году стоимостью более 43 млн. грн. В документы работники компании внесли фиктивные данные об объемах выполненных работ и использованных материалов – они были значительно завышены. Впоследствии подписанные руководителем документы для получения средств отправили в облсовет.
Разница между профинансированными и выполненными работами составила 3,8 млн. грн.
Руководителю подрядной организации объявили подозрение. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Горе-руководителю грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Закарпатье будут судить лесников, незаконно срубивших деревьев более чем на 12 млн гривен.