12:20  08 березня
На Донеччині 8 березня оголошено Днем жалоби
13:46  08 березня
СБУ викрила російського "крота" в Державному космічному агентстві
14:32  08 березня
На Вінниччині вибухотехніки показали, як знешкодили бойову частину російської ракети
UA | RU
UA | RU
08 березня 2025, 15:12

На Закарпатті водій швидкої перевозив фейкових "медбратів"

08 березня 2025, 15:12
Читайте также на русском языке
фото: Західне регіональне управління ДПСУ
Читайте также
на русском языке

У Закарпатській області зупинили водія швидкої допомоги, який перевозив до кордону двох чоловіків у формі медпрацівників

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, передає RegioNews.

Документів на транспортний засіб, а також документів, які б засвідчували приналежність чоловіків до медперсоналу у них не було.

З'ясувалося, що 32-річний водій, житель міста Львів, дійсно працює в одній із приватних медичних клінік та здійснює перевезення хворих. Чоловік за тисячу доларів погодився доставити до кордону двох чоловіків - жителів Житомирської і Київської областей, які планували поза пунктами пропуску потрапити в Румунію.

За словами порушників, за свою подорож із України до Румунії кожен із них мав заплатити організаторам схеми по 11 тисяч доларів.

Водія швидкої затримали та оголосили про підозру.

Нагадаємо, на Одещині іноземець пропонував прикордоннику 300 доларів за вільний в'їзд до України.

Раніше ми повідомляли, що адвокатка з Харківщини влаштувала бізнес на ухилянтах. Жінка брала з кожного громадянина до 6 тисяч доларів США.

Закарпаття кордон ухилення від мобілізації ухилянти водій медичний персонал
В Україні деяким чоловікам дозволять виїжджати за кордон
07 березня 2025, 15:35
У Києві адвокат "торгував" невиліковними хворобами для ухилянтів
06 березня 2025, 16:47
На Вінниччині прикордонники викрили 25-річного чоловіка, який намагався перетнути кордон, видаючи себе за багатодітного батька
06 березня 2025, 14:09
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Переговори України із США в Саудівській Аравії: відомо склад делегації
08 березня 2025, 16:43
У КМІС розповіли, як українці ставляться до Міжнародного жіночого дня
08 березня 2025, 16:12
Атака на Добропілля: зросла кількість поранених
08 березня 2025, 15:37
Посол США в Україні відреагувала на удар по Добропіллю
08 березня 2025, 14:49
На Вінниччині вибухотехніки показали, як знешкодили бойову частину російської ракети
08 березня 2025, 14:32
СБУ викрила російського "крота" в Державному космічному агентстві
08 березня 2025, 13:46
РФ скинула на Костянтинівку 5 авіабомб: є поранені
08 березня 2025, 13:24
Зеленський про обстріл Добропілля: нелюдська тактика для залякування
08 березня 2025, 12:48
На Донеччині 8 березня оголошено Днем жалоби
08 березня 2025, 12:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »