На Закарпатті водій швидкої перевозив фейкових "медбратів"

фото: Західне регіональне управління ДПСУ

У Закарпатській області зупинили водія швидкої допомоги, який перевозив до кордону двох чоловіків у формі медпрацівників

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, передає RegioNews.

Документів на транспортний засіб, а також документів, які б засвідчували приналежність чоловіків до медперсоналу у них не було.

З'ясувалося, що 32-річний водій, житель міста Львів, дійсно працює в одній із приватних медичних клінік та здійснює перевезення хворих. Чоловік за тисячу доларів погодився доставити до кордону двох чоловіків - жителів Житомирської і Київської областей, які планували поза пунктами пропуску потрапити в Румунію.

За словами порушників, за свою подорож із України до Румунії кожен із них мав заплатити організаторам схеми по 11 тисяч доларів.

Водія швидкої затримали та оголосили про підозру.

Нагадаємо, на Одещині іноземець пропонував прикордоннику 300 доларів за вільний в'їзд до України.

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