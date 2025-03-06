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У Києві викрили адвоката, який обіцяв допомогу з ухиленням від мобілізації. Свою "послугу" він оцінив у 25 тисяч доларів США

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили столичного адвоката, який за 25 тисяч доларів США намагався "відшукати" у призовника невиліковну хворобу. Відомо, що він шукав клієнтів серед чоловіків призовного віку, які хочуть отримати "білий квиток".

За 25 тисяч доларів США адвокат обіцяв вплинути на посадовців одного з київських ТЦК та СП щодо фіктивного рішення із визнанням військовозобов'язаного непридатним через наявність тяжкого захворювання. Зокрема, він мав особисто проконтролювати виключення призовника з військового обліку із внесенням даних в реєстр "Оберіг".

"Під час обшуків за місцем мешкання фігуранта, у його гаражі та автомобілі поліцейські вилучили "чорнові" записи, печатки, мобільні телефони, ноутбук, а також 13 бойових гранат, 11 підривачів, 360 набоїв різного калібру та наркотичні засоби", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині затримали чоловіка, який за 16 тисяч доларів США обіцяв клієнту допомогти уникнути мобілізації. Він запевняв клієнта, що має знайомства серед членів військово-лікарської комісії та посадових осіб ТЦК.