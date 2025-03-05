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05 березня 2025, 05:05

На Одещині іноземець пропонував прикордоннику 300 доларів за вільний в'їзд до України

05 березня 2025, 05:05
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фото: ДПСУ
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У пункті пропуску “Старокозаче” 33-річний громадянин Азербайджану запропонував неправомірну грошову винагороду прикордоннику, щоб безперешкодно потрапити до України

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Раніше іноземцю було заборонено вʼїзд в Україну строком на три роки за перевищення дозволеного терміну перебування на її території.

Чоловік спробував "домовитися” з інспектором прикордонної служби, запропонувавши йому хабар у розмірі 300 доларів США, від якого військовослужбовець відмовився.

Про ознаки злочину, передбаченого ст. 369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі", відносно хабародавця направили повідомлення до Нацполіції.

"Окрім уже чинної заборони, йому продовжили обмеження на в’їзд в Україну ще на 10 років", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, адвокатка з Харківщини влаштувала бізнес на ухилянтах. Жінка брала з кожного громадянина до 6 тисяч доларів США.

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