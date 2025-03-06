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06 березня 2025, 14:09

На Вінниччині прикордонники викрили 25-річного чоловіка, який намагався перетнути кордон, видаючи себе за багатодітного батька

06 березня 2025, 14:09
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фото: ДПСУ
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Прикордонники в пункті пропуску «Могилів-Подільський» викрили 25-річного жителя Харківщини, який спробував перетнути державний кордон з підробленими документами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Для підтвердження свого права на виїзд, чоловік надав прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, нібито видані в Німеччині. Згідно з документами, двійнятам мало бути майже три роки, а третій дитині – один рік.

Однак під час перевірки з’ясувалося, що документи не відповідають встановленим зразкам.

Згодом чоловік признався, що придбав "документи" в інтернеті за 6000 доларів.

За даним фактом прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Зазначимо, використання завідомо підробленого документа карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Вінниччині аферисти хотіли вкрасти житло померлої за 5 мільйонів.

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