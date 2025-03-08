В Закарпатье водитель скорой перевозил фейковых "медбратов"

фото: Западное региональное управление ГНСУ

В Закарпатской области остановили водителя скорой помощи, перевозившего до границы двух мужчин в форме медработников

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, передает RegioNews.

Документов на транспортное средство, а также документов, удостоверяющих принадлежность мужчин к медперсоналу у них не было.

Выяснилось, что 32-летний водитель, житель Львова, действительно работает в одной из частных медицинских клиник и осуществляет перевозку больных. Он за тысячу долларов согласился доставить до границы двух мужчин - жителей Житомирской и Киевской областей, которые планировали вне пунктов пропуска попасть в Румынию.

По словам нарушителей, за свое путешествие из Украины в Румынию каждый из них должен был заплатить организаторам схемы по 11 тысяч долларов.

Водителя скорой задержали и объявили о подозрении.

Напомним, в Одесской области иностранец предлагал пограничнику 300 долларов за свободный въезд в Украину.

Ранее мы сообщали, что адвокат из Харьковщины устроила бизнес на ухилянтах. Женщина принимала с каждого гражданина до 6 тысяч долларов США.