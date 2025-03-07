В Україні деяким чоловікам дозволять виїжджати за кордон
Кабінет міністрів розширив перелік категорій чоловіків, які можуть перетнути кордон під час воєнного стану
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм народного депутата Олексія Гончаренка.
За його словами, розширюється перелік категорій, які мають право перетнути кордон. Серед них:
- ті, хто мають відстрочку і чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій;
- члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра), яким посмертно вручили звання Герой України.
Раніше у ДПСУ нагадали, хто з чоловіків може виїжджати за кордон.
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