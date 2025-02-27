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На Харківщині викрили адвоката. Виявилося, що жінка оформлювала для військовозобов'язаних чоловіків фейкові документи

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили адвоката, який отримував хабар для себе та інших осіб. Виявилося, що жінка заробляла на схемі ухилення від мобілізації для військовозобов'язаних чоловіків.

Її план був таким: безпідставно чоловіками оформлювалося "опікунство" над особами, які нібито потребують постійного догляду. Завдяки цьому чоловіки мали можливість отримати відстрочку від призову на військову службу.

Щоб приховати свій "бізнес", жінка надавала "клієнтам" договір про надання правничої допомоги. Свої "послуги" вона оцінювала від 3 до 6 тисяч доларів США. За час своєї "роботи" адвокат "допомогла" щонайменше 23 військовозобов'язаним. Тепер їй загрожує позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше на Київщині затримали афериста, який обіцяв підкупити ТЦК. Виявилося, що він пообіцяв другу домовитися про нього з кимось із ТЦК. Згодом чоловік взяв від товариша 3 тисячі доларів. Проте насправді він просто забрав гроші.