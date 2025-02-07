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07 лютого 2025, 19:49

Схеми в трьох областях: ухилянтам продавали "непридатність" до служби та карти зі шляхом втечі

07 лютого 2025, 19:49
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили схеми по зриву мобілізації в трьох областях України. Зокрема, водіїв міжнародних рейсів, які ховали у фурах військовозобов'язаних чоловіків

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали організаторів схем ухилення від мобілізації. Вони продавали фейкові довідки про інвалідність, а також переправляли військовозобов'язаних чоловіків за кордон. За такі "послуги" з клієнтів просили до 14 тисяч доларів США.

На Донеччині затримали місцевого жителя, який продавав чоловікам призивного віку електронні карти втечі до Євросоюзу через, так звану "зеленку". Тобто, місця, де немає пунктів пропуску. Шлях пролягав через лісові тропи та водойми на кордоні із сусідньою країною ЄС.

На Закарпатті було затримано трьох водіїв міжнародних рейсів, які ховали військовозобов’язаних у кабіні вантажних фур та вивозили за кордон.

У Черкасах затримали 33 та 59 річних чоловіків. Вони допомагали ухилянтам отримувати фейкові діагнози для отримання статусу "непридатного для військової служби".

Усім затриманим оголосили про підозру. Їм загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили Telegram-канал, який пропонував послуги ухилянтам. Виявилося, що 19-річний житель вано-Франківської області налагодив "бізнес" зі своїм поплічником. Разом вони допомагали чоловікам незаконно виїжджати за кордон. За свої "послуги" вони просили до 10 тисяч доларів США.

Також повідомлялося, що на Чернігівщині двоє військових допомагали ухилянтам виїжджати за кордон. Виявилося, що за отримані гроші вони придбали авто для фронту.

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