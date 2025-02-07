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07 лютого 2025, 15:51

У Міноборони розповіли, хто насправді має відповідати за мобілізацію в Україні

07 лютого 2025, 15:51
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фото: ілюстративне
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Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки повинні проводити облік та відбір громадян для поповнення Сил оборони. Займатися розшуком осіб, які ухиляються від мобілізації, повинні представники місцевих органів влади і співробітники Національної поліції

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв’ю Укрінформу.

На його думку, наразі інформаційний простір зосереджений на негативі щодо представників ТЦК. Українцям щодня нав’язують наративи про незаконну "бусифікацію", "порушення прав людини", хоча ця структура працює на захист нашої країни.

Гаврилюк зауважив, що значна кількість наших співгромадян упевнена, що за мобілізацію відповідають виключно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але це не так. Згідно чинного законодавства, левова частина завдань з мобілізаційних заходів покладена на органи влади та поліцію. Тобто, якщо військовозобов’язана особа під час воєнного стану не з’являється до ТЦК, то забезпечити її доставляння для уточнення даних мають представники місцевої влади та поліцейські.

На його думку, зараз, як ніколи, важливо інформувати українців про важливість захисту України, тому що провал мобілізації може призвести до втрати самої країни.

"Скільки б у нас не було роботизованих комплексів, засобів ураження, озброєння і військової техніки, — усім цим керує людина", — підсумував заступник міністра оборони України.

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони України має намір реформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, пропонується розділити функції й завдання, які на них покладаються. Подробиці цієї ініціативи поки що невідомі.

За підрахунками експертів, станом на 2024 рік мобілізаційний потенціал в Україні становить 5-6 млн чоловіків. Однак від Сил оборони немає запиту на мобілізацію їх усіх. Питання примусової мобілізації військовозобов'язаних жінок в Україні поки що немає на порядку денному. Станом на початок 2025 року українки можуть вступити до військових формувань лише за власною згодою та бажанням.

Нагадаємо, наприкінці січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та ВЛК за порушення правил мобілізації. На думку авторів документа, це "покладе край агресивній "бусифікації" українців".

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