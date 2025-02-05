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Викрили 19-річного жителя Івано-Франківської області, який в Telegram-каналах пропонував послуги ухилянтам. Він брав до 10 тисяч доларів США з клієнтів, які хотіли незаконно виїхати з України

Про це повідомляє Національна поліція в Чернівецькій області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили адміністратора Telegram-каналу, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

З'ясувалося, що 19-річний житель Івано-Франківської області налагодив "бізнес" зі своїм поплічником. Йдеться про нелегальний трансфер за кордон чоловіків призивного віку.

Підозрюваний працював з Telegram-каналом, де рекламував свої "послуги" та шукав "клієнтів". Також він виконував роль "провідника". Трьох чоловіків віком 33, 42 і 48 років з Івано-Франківської та Львівської областей він намагався переправити за кордон поза пунктом пропуску.

Відомо, що ухилянти платили за це від 5 до 10 тисяч доларів США. Наразі цей Telegram-канал правоохоронці заблокували. Підозрюваний знаходиться під вартою.

Нагадаємо, раніше в Чернігівській області викрили двох військових, які допомагали переправляти чоловіків за кордон. За отримані гроші вони придбали авто для фронту. Відомо, що ухилянтам вони допомагали безперешкодно добратися до пункту призначення, і за цю "послугу" брали по 1 400 доларів США.