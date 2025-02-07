Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили схемы по срыву мобилизации в трех областях Украины. В частности, водителей международных рейсов, хоронивших в фурах военнообязанных мужчин

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители задержали организаторов схем уклонения от мобилизации. Они продавали фейковые справки об инвалидности, а также переправляли военнообязанных мужчин за границу. За такие "услуги" с клиентов просили до 14 тысяч долларов.

В Донецкой области задержали местного жителя, который продавал мужчинам призывного возраста электронные карты побега в Евросоюз из-за, так называемой "зеленки". То есть места, где нет пунктов пропуска. Путь проходил через лесные тропы и водоемы на границе с соседней страной ЕС.

На Закарпатье были задержаны три водителя международных рейсов, которые хоронили военнообязанных в кабине грузовых фур и вывозили за границу.

В Черкассах задержали 33 и 59 летних мужчин. Они помогали уклонистам получать фейковые диагнозы для получения статуса "непригодного для военной службы".

Всем задержанным объявили о подозрении. Им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили Telegram-канал, предлагавший услуги уклонистам. Оказалось, что 19-летний житель вано-Франковской области наладил "бизнес" со своим приспешником. Вместе они помогали мужчинам незаконно уезжать за границу. За свои услуги они просили до 10 тысяч долларов США.

Также сообщалось, что в Черниговской области двое военных помогали уклонистам выезжать за границу. Оказалось, что за вырученные деньги они приобрели авто для фронта.