21:25  07 февраля
Впервые за время войны над Черным морем пролетел самолет США
18:16  07 февраля
Женщины в Украине зарабатывают почти на 20% меньше мужчин
18:45  07 февраля
Во Львове троллейбус насмерть переехал женщину
UA | RU
UA | RU
07 февраля 2025, 19:49

Схемы в трех областях: ухилянтам продавали "негодность" к службе и карти с бегством

07 февраля 2025, 19:49
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили схемы по срыву мобилизации в трех областях Украины. В частности, водителей международных рейсов, хоронивших в фурах военнообязанных мужчин

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители задержали организаторов схем уклонения от мобилизации. Они продавали фейковые справки об инвалидности, а также переправляли военнообязанных мужчин за границу. За такие "услуги" с клиентов просили до 14 тысяч долларов.

В Донецкой области задержали местного жителя, который продавал мужчинам призывного возраста электронные карты побега в Евросоюз из-за, так называемой "зеленки". То есть места, где нет пунктов пропуска. Путь проходил через лесные тропы и водоемы на границе с соседней страной ЕС.

На Закарпатье были задержаны три водителя международных рейсов, которые хоронили военнообязанных в кабине грузовых фур и вывозили за границу.

В Черкассах задержали 33 и 59 летних мужчин. Они помогали уклонистам получать фейковые диагнозы для получения статуса "непригодного для военной службы".

Всем задержанным объявили о подозрении. Им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили Telegram-канал, предлагавший услуги уклонистам. Оказалось, что 19-летний житель вано-Франковской области наладил "бизнес" со своим приспешником. Вместе они помогали мужчинам незаконно уезжать за границу. За свои услуги они просили до 10 тысяч долларов США.

Также сообщалось, что в Черниговской области двое военных помогали уклонистам выезжать за границу. Оказалось, что за вырученные деньги они приобрели авто для фронта.

уклонисты полиция уклонение от мобилизации
В Винницкой области чиновник "торговал" непригодностью к военной службе
07 февраля 2025, 17:16
6000 долларов за непригодность к военной службе: в Тернопольской области задержали организатора незаконной схемы
07 февраля 2025, 16:40
В Минобороны рассказали, кто действительно должен отвечать за мобилизацию в Украине
07 февраля 2025, 15:51
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
Впервые за время войны над Черным морем пролетел самолет США
07 февраля 2025, 21:25
За удаление из базы розыска ТЦК: на Днепропетровщине разоблачили полицейского, который взял взятку у уклониста
07 февраля 2025, 21:10
Жестокое избиение подростка цепями: полиция нашла нападающих
07 февраля 2025, 21:03
В Запорожье задержали дельцов, зарабатывавших на метамфетамин
07 февраля 2025, 20:46
"Поцелуй или 100 долларов": бывшая студентка обвинила Михаила Поплавского в сексуальных домогательствах
07 февраля 2025, 20:15
Стало известно, сколько украинских школьников находится за границей
07 февраля 2025, 20:06
Россияне за день почти 20 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области
07 февраля 2025, 19:43
В Закарпатье разоблачили продавца метамфетамина: торговал среди местных
07 февраля 2025, 19:30
Жительницу Хмельнитчины депортировали из Польши: названа причина
07 февраля 2025, 19:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »