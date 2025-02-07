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07 лютого 2025, 16:40

6000 доларів за непридатність до військової служби: на Тернопільщині затримали організатора незаконної схеми

07 лютого 2025, 16:40
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фото: Національна поліція
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Тернопільські поліцейські затримали організатора незаконної схеми, який за 6000 доларів обіцяв зробити документи про непридатність до військової служби

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що 37-річний житель Тернополя організував "схему" вимагання коштів від чоловіка, який підлягав мобілізації, за отримання документів про надання відстрочки від служби на 6 місяців за станом здоров’я. За свої послуги він просив 6000 доларів.

Поліцейські затримали зловмисника після отримання хабаря.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники потрапили у гучний скандал. Їх підозрюють у переправленні чоловіків за кордон.

Тернопільська область ухилення від мобілізації Схеми поліція хабар корупція
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