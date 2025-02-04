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04 лютого 2025, 14:20

На Чернігівщині двоє військових допомагали переправляти ухилянтів за кордон

04 лютого 2025, 14:20
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фото: freepik.com
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В Чернігівській області двоє військових допомагали переправляти чоловіків за кордон. За отримані гроші вони придбали авто для фронту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на vestgazeta.

Деснянський районний суд Чернігова за незаконне переправлення через кордон та перешкоджання діяльності ЗСУ дав по п’ять років умовно двом військовослужбовцям оперативного командування "Північ".

Правоохоронці встановили, що гроші військовослужбовці отримували на криптогаманець. Вони допомагали чоловікам безперешкодно добратися до пункту призначення. За 1400 доларів чоловіки купили машину для використання на військовій службі.

На суді військові говорили, що не мали на меті заробляти на ухилянтах. Лише не хотіли, щоб ті загинули на війні. Обидва засуджували свої дії. Вину визнали і щиро розкаялися.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали працівника ТЦК, який за гроші видаляв чоловіків із бази розшуку. Свої послуги він оцінював у суму від 500 доларів США.

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