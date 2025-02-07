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Правоохоронці викрили посадовця, який зробив схему заробітку на військовозобов'язаних. Він допомагав отримувати фейкові довідки для зняття з військового обліку

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, у Вінниці посадовець організував схему "списання" військових зі служби за станом здоров'я. Допомагали йому завідувач ендоскопічного кабінету та лікар ортопед-травматолог місцевої лікарні.

Вони разом оформлювали своїм "клієнтам" фіктивні довідки про непридатність до проходження служби через тяжкі захворювання. Довідки з фейковими діагнозами вони відправляли до ВЛК, щоб зняти "хворих" з військового обліку.

Вартість такої послуги коштувала 6,5 тисяч доларів США. "Клієнтів" підозрювані шукали серед військовослужбовців та їхніх родичів.

"Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше в Черкаській області затримали жінку, яка зривала мобілізацію. Вона у Viber створила групу, в якій повідомляла про розташування представників ТЦК. Тепер її будуть судити.

Також на Одещині затримали чоловіка, який обіцяв "вплинути на ТЦК". Він шукав чоловіків призовного віку та обіцяв посприяти видачі військово-облікових документів із відміткою про непридатність до військової служби за 500 доларів США.