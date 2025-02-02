Відомого в минулому футболіста затримали разом з наркоторговцями в Ужгороді

фото: Віталій Глагола

В Ужгороді під час затримання наркоторговця, в авто перебував колишній футболіст львівських «Карпат»

Як передає RegioNews, про це повідомляє LVIV.MEDIA із посиланням на власні джерела.

Спецпризначенці затримали білий кросовер BMW X6 із львівськими номерами в суботу, 1 лютого. Автомобіль належить доцентці ЛНУ Ірині Вагнер, а за кермом перебував Олег Вагнер, якого підозрюють у торгівлі наркотиками.

Одним із пасажирів виявився 41-річний Михайло Кополовець – колишній футболіст.

Михайло Кополовець — український футболіст, який виступав на позиції півзахисника. Він відомий своїми виступами за львівські "Карпати". За львівський клуб провів 140 матчів та забив 6 м’ячів. Також Михайло Кополовець виступав за ужгородське "Закарпаття" та "Минай". Також він встиг пограти у Білорусі та Німеччині.

Як повідомлялось, на Одещині затримали чоловіків із рибою та наркотиками. У нього знайшли 100 кілограмів риби.