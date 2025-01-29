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29 січня 2025, 13:42

На Закарпатті виявили чоловіка, який у вантажному потягу хотів потрапити до ЄС

29 січня 2025, 13:42
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фото: Держприкордонслужба
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У вантажному потягу, що прямував до Угорщини, виявили іноземця. Чоловік мав намір працювати в ЄС

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає RegioNews.

За словами прикордонників, в пункті пропуску "Чоп (Дружба)" працівники ДПСУ виявили у вантажному потягу сполученням "Чоп-Захонь" чоловіка. Він намагався приховано від контролю перетнути українсько-угорський кордон, заховавшись у конструктивній порожнині вагону.

Порушник не мав при собі жодних документів та назвався громадянином Молдови. Він прийшов вночі на залізничну станцію, заліз на вагон і в такий спосіб сподівався пробратися до Угорщини, а звідти до Бельгії.

Затриманого доставили у прикордонний підрозділ для складання адміністративно-процесуальних документів. Його підозрюють у спробі незаконного перетину кордону.

За вчинення цього адміністративного правопорушення передбачено штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

В Одеській області пенсіонерки налагодили схему вивозу чоловіків за кордон. Вони продавали ухилянтам підроблені документи моряків.

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