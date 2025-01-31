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31 січня 2025, 15:50

На Закарпатті засудили чоловіка, який виманив понад 10 000 доларів у дружини зниклого безвісти військового

31 січня 2025, 15:50
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фото: freepik.com
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За привласнення грошей у дружини зниклого військового жителю Закарпатської області призначили майже 7 років позбавлення волі

Як передає RegioNews, про це повідомляє ZAXID.NET.

Правоохоронці встановили, що навесні 2023 року зловмисник познайомився з потерпілою, яка розповіла про зникнення свого чоловіка на війні. Житель регіону запропонував допомогти у пошуках і протягом кількох місяців брав гроші за свої "послуги". Загалом він виманив у жінки 10,5 тис. доларів.

Під час судового засідання чоловік визнав свою вину, погодився компенсувати потерпілій завдану шкоду і попросив суворо його не карати. Натомість потерпіла просила призначити обвинуваченому максимальну міру покарання.

Жителя Закарпаття визнали винним у шахрайстві і призначила йому 6 років та 8 місяців ув’язнення.

Нагадаємо, на Прикарпатті рятувальники знайшли туриста із Запоріжжя, який заблукав у Карпатах. Він сам звернувся за допомогою до рятувальників.

Як повідомлялось, на Тернопільщині експрацівник ТЦК продавав фальшиві повістки чоловікам, які не бажали служити в армії.

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