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30 січня 2025, 02:10

На Закарпатті сталася пожежа на підприємстві

30 січня 2025, 02:10
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фото: ДСНС
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Пожежа виникла в ніч на 29 січня в складському приміщенні одного з підприємств у Мукачеві

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Вогонь першими помітили охоронці, які викликали рятувальників. Вогнеборці загасили пожежу.

Вогонь знищив 50 кв.м приміщення, але вдалося уникнути повного знищення складу, загальна площа якого становить 300 кв.м.

На щастя, постраждалих немає.

Причини займання та завдані збитки з’ясовуються.

Нагадаємо, 27 січня у Голосіївському районі Києва сталася пожежа на СТО: горіли авто.

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