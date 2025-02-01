Фото: Держприкордонслужба

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

На Закарпатті правоохоронці викрили два канали незаконного переправлення осіб через кордон. На околиці села Великий Бичків були затримані двоє місцевих підлітків — 18 та 17 років, які мали намір переправити в Румунію 19-річного львів’янина. 19-річний хлопець повинен був перепливати Тису, і заплатив за це 11 тисяч доларів.

Також була ще одна спроба перетнути кордон через річку Тиса. На цей раз затримали 54-річного жителя Закарпаття. Він доставляв до прикордоння свого 24-річного клієнта з Волині. Його затримали "на гарячому", коли він отримував 7 тисяч доларів США.

Нагадаємо, у Харкові викрили бізнесмена, який пропонував другу "допомогу з мобілізацією". Він заявив, що в нього нібито є знайомі в ТЦК. Свою допомогу він оцінив в 10 тисяч доларів.

Також повідомлялося, що на Закарпатті затримали чоловіка, який хотів перетнути кордон у вантажному потязі. Він заліз у вагон вночі, і таким чином сподівався потрапити до Угорщини.