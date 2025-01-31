Прикордонників з початку вторгнення намагалися підкупити 1320 разів
З початку повномасштабного вторгнення прикордонників намагалися підкупити 1320 раз на загальну суму понад 16,1 млн грн
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"З початку введення воєнного стану прикордонники припинили 1320 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму понад 16,1 млн грн", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найчастіше хабарі пропонували чоловіки, які намагалися незаконно виїхати за кордон, зокрема, використовуючи підроблені документи.
Нагадаємо, на Львівщині ділок за 10 тисяч євро проводив чоловіків через ліс до кордону.
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