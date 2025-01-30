06:58  30 січня
В Україну незаконно завезли Rolls-Royce 1976 року випуску
09:38  30 січня
У Києві діти гралися у "ТЦК" і ледь не зламали носа
07:29  30 січня
З Костянтинівки евакуювали всіх дітей, – ОВА
UA | RU
UA | RU
30 січня 2025, 13:26

Вирішити питання за 10 тисяч доларів: харківський бізнесмен пропонував другу допомогу з ТЦК

30 січня 2025, 13:26
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Зловмисника піймали "на гарячому"

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Підприємець з Харкова хизувався нібито звʼязками з місцевими представниками ТЦК. Він запропонував знайомому "допомогу" в уникненні мобілізації. За свою "послугу" він попросив 10 тисяч доларів США. Натомість він обіцяв товариша документи, з якими той зможе оформити інвалідність другої групи та знятися з військового обліку.

Для оформлення "документів" ділок попросив паспорт та ідентифікаційний код товариша. Аванс 250 доларів він попросив передати через бармена кафе одного з харківських СТО. Правоохоронці затримали підприємця. Тепер перевіряють, чи є причетність ТЦК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині пенсіонерки налагодили схему вивозу чоловіків за кордон. Двоє жінок 62 та 65 років виготовляли фіктивні свідоцтва про проходження фахової підготовки та посвідчення моряка чоловікам, які підлягають мобілізації, і влаштовували їх на морські судна. За свої "послуги" вони просили по 6 тисяч доларів США.

Також повідомлялося, що на Полтавщині професора вишу обвинувачують в організації схеми ухилення від мобілізації. З'ясувалося, що 70-річний викладач торгував фіктивними довідками про непридатність до військової служби. До схеми він залучив знайомого лікаря-психіатра.

ухилення від мобілізації прокуратура
У Києві топпосадовець зробив собі фейкову інвалідність
29 січня 2025, 14:15
На Тернопільщині затримали чоловіка, який за 15 000 доларів пропонував "вирішити питання" з мобілізацією
28 січня 2025, 14:36
Всі новини »
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
У Херсоні комунальник потрапив під артобстріл РФ: стан чоловіка тяжкий
30 січня 2025, 14:14
На Львівщині судитимуть правоохоронця та інваліда, які намагалися переправити чоловіків через кордон
30 січня 2025, 13:59
За рік в Україні заблокували понад 100 нелегальних онлайн-казино
30 січня 2025, 13:53
В Укренерго пояснили, чи будуть відключення світла через похолодання
30 січня 2025, 13:51
Окупанти знову вдарили по Донеччині: серед постраждалих діти
30 січня 2025, 13:38
У Дніпрі чоловік погрожував підірвати мости
30 січня 2025, 13:25
Мер Івано-Франківська заявив про погрози
30 січня 2025, 13:08
Регламентний комітет рекомендував ВР відсторонити Порошенка від пленарних засідань
30 січня 2025, 13:02
Трамп: назад у майбутнє
30 січня 2025, 12:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Роман Істомін
Юрій Чевордов
Всі блоги »