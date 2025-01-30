Фото: прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Підприємець з Харкова хизувався нібито звʼязками з місцевими представниками ТЦК. Він запропонував знайомому "допомогу" в уникненні мобілізації. За свою "послугу" він попросив 10 тисяч доларів США. Натомість він обіцяв товариша документи, з якими той зможе оформити інвалідність другої групи та знятися з військового обліку.

Для оформлення "документів" ділок попросив паспорт та ідентифікаційний код товариша. Аванс 250 доларів він попросив передати через бармена кафе одного з харківських СТО. Правоохоронці затримали підприємця. Тепер перевіряють, чи є причетність ТЦК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині пенсіонерки налагодили схему вивозу чоловіків за кордон. Двоє жінок 62 та 65 років виготовляли фіктивні свідоцтва про проходження фахової підготовки та посвідчення моряка чоловікам, які підлягають мобілізації, і влаштовували їх на морські судна. За свої "послуги" вони просили по 6 тисяч доларів США.

Також повідомлялося, що на Полтавщині професора вишу обвинувачують в організації схеми ухилення від мобілізації. З'ясувалося, що 70-річний викладач торгував фіктивними довідками про непридатність до військової служби. До схеми він залучив знайомого лікаря-психіатра.