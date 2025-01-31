фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

За 10 тисяч євро 44-річний ділок пропонував незаконні маршрути в межах Закарпатської області. Охочих незаконно виїхати махінатор шукав через друзів та знайомих.

Фігуранта справи затримали на гарячому – під час отримання коштів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи, мобільні телефони, сім-карти та гроші.

Зловмиснику оголосили підозру.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті виявили чоловіка, який у вантажному потягу хотів потрапити до ЄС.