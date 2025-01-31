На Львівщині ділок за 10 тисяч євро проводив чоловіків через ліс до кордону
Житель Львівщини організував схему нелегальної втечі чоловіків за кордон поза встановленими пунктами пропуску
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
За 10 тисяч євро 44-річний ділок пропонував незаконні маршрути в межах Закарпатської області. Охочих незаконно виїхати махінатор шукав через друзів та знайомих.
Фігуранта справи затримали на гарячому – під час отримання коштів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи, мобільні телефони, сім-карти та гроші.
Зловмиснику оголосили підозру.
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті виявили чоловіка, який у вантажному потягу хотів потрапити до ЄС.
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