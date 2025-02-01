Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

В Закарпатье правоохранители разоблачили два канала незаконной переправки лиц через границу. На окраине села Большой Бычков были задержаны два местных подростка — 18 и 17 лет, которые намеревались переправить в Румынию 19-летнего львовянина. 19-летний парень должен был переплывать Тису и заплатил за это 11 тысяч долларов.

Также была еще одна попытка пересечь границу через реку Тиса. В этот раз задержали 54-летнего жителя Закарпатья. Он доставлял в приграничье своего 24-летнего клиента из Волыни. Его задержали "с поличным", когда он получал 7 тысяч долларов США.

Напомним, в Харькове разоблачили бизнесмена, предлагавшего вторую "помощь с мобилизацией" . Он заявил, что у него якобы есть знакомые в ТЦК. Свою помощь он оценил в 10 тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Закарпатье задержан мужчина, который хотел пересечь границу в грузовом поезде . Он залез в вагон ночью и таким образом надеялся попасть в Венгрию.