фото: ДПСУ

Прикордонники днями зупинили неподалік кордону з Молдовою два автомобілі, в одному з яких переправники перевозили "клієнта"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

У вантажному мікроавтобусі житель Буковини серед коробок, які мали вигляд сільськогосподарських товарів, приховав "пасажира" з Івано-Франківської області. Двоє інших місцевих жителів їхали в іншому авто та контролювали процес, звітуючи перед головним організатором схеми.

Виявилось, що незаконний перетин кордону мав коштувати чоловіку 7000 євро. З них 4000 він заплатив авансом, ще 3000 мав додати після переправлення до Молдови.

"Мандрівника" затримали, на нього склали адмінпротокол. Переправників передали працівникам Нацполіції.

Тривають пошуки головного організатора цієї схеми.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті виявили чоловіка, який у вантажному потягу хотів потрапити до ЄС.