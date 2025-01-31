06:43  31 січня
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ракети, яка впала в лісі
03:18  31 січня
У Києві буде хвилина мовчання в громадському транспорті
05:17  31 січня
В Одесі шили одяг під логотипами відомих брендів: як покарають ділків
UA | RU
UA | RU
31 січня 2025, 12:55

На кордоні з Молдовою затримали втікача з трьома переправниками

31 січня 2025, 12:55
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники днями зупинили неподалік кордону з Молдовою два автомобілі, в одному з яких переправники перевозили "клієнта"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

У вантажному мікроавтобусі житель Буковини серед коробок, які мали вигляд сільськогосподарських товарів, приховав "пасажира" з Івано-Франківської області. Двоє інших місцевих жителів їхали в іншому авто та контролювали процес, звітуючи перед головним організатором схеми.

Виявилось, що незаконний перетин кордону мав коштувати чоловіку 7000 євро. З них 4000 він заплатив авансом, ще 3000 мав додати після переправлення до Молдови.

"Мандрівника" затримали, на нього склали адмінпротокол. Переправників передали працівникам Нацполіції.

Тривають пошуки головного організатора цієї схеми.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті виявили чоловіка, який у вантажному потягу хотів потрапити до ЄС.

Буковина прикордонники втеча за кордон втеча від мобілізації кордон
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
У Запоріжжі двох поліцейських судитимуть за крадіжку майже 800 тис. грн у померлого пенсіонера
31 січня 2025, 14:06
Походи до ТЦК стануть простішими: що пропонують у Міноборони
31 січня 2025, 13:53
Закликала до знищення українців: на Херсонщині затримали зрадницю, яка "злива" дані про ЗСУ окупантам
31 січня 2025, 13:48
Нелегальні сигарети поштою: на Харківщині судитимуть ділків за незаконний бізнес
31 січня 2025, 13:42
Протягом доби ворог бив по Донеччині майже 4 тис. разів
31 січня 2025, 13:25
ЗСУ вдарили по одному з найбільших російських нафтопереробних заводів: що відомо
31 січня 2025, 13:10
Прикордонники показали, як FPV-дрони нищать позиції окупантів на Харківщині
31 січня 2025, 13:04
Уряд підтримав впровадження "Пакунку пораненого" для військових
31 січня 2025, 12:46
Безрукова — відсторонена керівниця АОЗ, а Жумаділов отримав статус т.в.о директора, — Мін'юст
31 січня 2025, 12:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі публікації »
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Всі блоги »