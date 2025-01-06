У Харкові викрили схему втечі чоловіків за кордон під виглядом каратистів

фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили 46-річного жителя Харкова, який організував схему незаконного виїзду за кордон для чоловіків призовного віку. Він за гроші надавав їм документи про участь у закордонних змаганнях з карате

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

У прокуратурі зазначають, що фігурант придумав схему "легального" виїзду за кордон у складі спортивної команди з карате. Він пропонував своїм "клієнтам" забезпечити членство в Українській федерації карате і оформити відповідні обліково-військові документи. Членство у федерації передбачає дозвіл на виїзд з України у складі спортивної команди. Чоловік запевняв, що має необхідні для оформлення таких документів зв'язки з працівниками ТЦК та представниками Федерації карате.

За свої послуги фігурант просив винагороду в розмірі 5500 доларів. Він повідомив своєму "клієнтові", що необхідно сплатити перший внесок у розмірі 4 тисячі доларів. Отримати ці кошти прийшов знайомий фігуранта - колишній міліціонер. Злочинну схему правоохоронці викрили під час передачі коштів посередникові.

Згодом правоохоронці викрили і організатора схеми, йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили прикордонника-хабарника. За даними правоохоронців, прикордонник Чопського загону за 6000 доларів допомагав переправляти чоловіків призовного віку через кордон до Угорщини.