Хотіли переплисти Тису: на Закарпатті затримали переправника з ухилянтами та човном

фото: ДПСУ

Офіцери оперативно-розшукового відділу "Дякове" разом із військовослужбовцями "Вилок" Мукачівського загону затримали 52-річного закарпатця-переправника. Чоловік намагався організувати незаконне переправлення двох українців призовного віку до Угорщини

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

За свої послуги ділок вимагав по 5500 доларів США з кожного "клієнта". Затримання відбулося під час передачі частини хабара в розмірі 1000 доларів.

"Схема, за якою діяв переправник, передбачала переміщення військовозобов’язаних чоловіків в Угорщину через річку Тиса", – йдеться у повідомленні.

На порушників склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину кордону. Переправника прикордонники передали поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали переправників через кордон, двоє "клієнтів" яких потонули у Тисі.