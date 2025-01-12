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12 січня 2025, 14:14

На кордоні затримали мікроавтобус з трьома "зайцями"

12 січня 2025, 14:14
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фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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Прикордонники в пункті пропуску «Лужанка» запобігли незаконному виїзду з України трьох людей - підлітка та двох дорослих чоловіків, які ховалися у пасажирському мікроавтобусі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Порушниками виявились два чоловіки віком 20 і 43 років та 13-річний підліток. Вони намагалися уникнути прикордонного контролю.

"Підлітка водій та його спільник ховали під верхнім одягом інших пасажирів. Двоє чоловіків ховалися під ногами та сидінням жінки, яка їхала разом з ними", - розповіли у прикордонному відомстві.

Прикордонники повідомили про інцидент співробітників поліції. Водієві та його спільнику за переправлення чоловіків через кордон може загрожувати до дев'яти років в'язниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонник Чопського загону за 6000 доларів допомагав переправляти чоловіків призовного віку через кордон до Угорщини.

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