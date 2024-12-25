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25 грудня 2024, 06:28

Мешканця Полтавщини відправили за ґрати за ухилення від мобілізації

25 грудня 2024, 06:28
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фото: pixabay
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У Полтавській області чоловіка засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від мобілізації

Про це передає RegioNews із посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

За матеріалами справи, 15 травня цього року чоловік прийшов до ТЦК, щоб отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Йому видали направлення на ВЛК, яка 16 травня визнала його придатним до служби. Того ж дня чоловіку вручили бойову повістку з вимогою зʼявитися до ТЦК вранці 18 травня для відправлення у військову частину.

Попри попередження про відповідальність, він не прийшов у зазначений час і без поважних причин проігнорував повістку.

На суді чоловік повністю визнав свою вину. Пирятинський райсуд визнав його винним в ухиленні від призову на службу і призначив 3 роки тюрми.

Зазначається, що строк відбування покарання рахується з моменту затримання.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині чоловік з психічними розладами отримав тюремний термін за ухилення від мобілізації.

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