Ховалися під ногами у жінки: на кордоні з Угорщиною виявили трьох ухилянтів

фото: ДПСУ

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби (ДПСУ) України, повідомляє RegioNews.

Як інформує ДПСУ, при огляді мікроавтобуса марки Volkswagen, прикордонне вбрання виявив двох чоловіків 20 та 43 років та 13-річного підлітка, які намагалися уникнути прикордонного контролю.

Підліток перебував під верхнім одягом інших пасажирів, а двоє чоловіків ховалися під ногами та сидінням жінки, яка їхала разом із ними.

Про виявлений факт злочину прикордонники повідомили правоохоронні органи.

За спробу незаконного переміщення осіб через кордон водію та його спільнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Нагадаємо, днями на Буковині за допомогою фотопастки військовослужбовці ДПСУ зафіксували пересування у прикордонні двох невідомих чоловіків.

Перед цим на Закарпатті затримали переправника з ухилянтами та човном, які хотіли переплисти Тису.