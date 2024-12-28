фото: ДСНС України у Закарпатській області

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Закарпатській області, передає RegioNews.

Відомо, що пожежа сухостою сталася близько 17:55. Внаслідок займання у 60-річного мешканця Хустщини обгоріли ноги. Чоловіка знайшли сусіди, які викликали "швидку". Потерпілого ушпиталили до районної лікарні.

Пожежу люди загасили самотужки. За попередніми даними, чоловік у стані алкогольного сп’яніння заснув із запаленою цигаркою на полі, внаслідок чого зайнялася трава.

"Наразі потерпілий знаходиться у реанімаційному відділенні, його стан оцінюється як важкий", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті чоловік згорів живцем у власному авто, коли ночував у полі.