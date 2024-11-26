фото: ДСНС України у Закарпатській області

Трагічна подія сталася вночі 24 листопада в селі Верхнє Водяне Рахівського району. Чоловік не зміг врятуватися з вогняної пастки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Закарпатській області, передає RegioNews.

Близько 09:15 місцева мешканка побачила в полі знищений вогнем автомобіль Geely. Пізніше з’ясувалося, що власник машини разом із друзями вночі повертався додому, заїхав на бездоріжжя й не зміг виїхати на дорогу.

"Товариші вирішили пішки дістатися до своїх помешкань, а сам 58-річний водій залишився ночувати в автомобілі. Його тіло правоохоронці виявили всередині згорілого транспортного засобу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в селі Орів Дрогобицького району чоловік згорів живцем у власній автівці.