фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.

Известно, что пожар сухостоя произошел около 17:55. В результате возгорания у 60-летнего жителя Хустщины обгорели ноги. Мужчину нашли соседи, вызвавшие "скорую". Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

Пожар люди потушили своими силами. По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения уснул с зажженной сигаретой на поле, в результате чего загорелась трава.

"В настоящее время пострадавший находится в реанимационном отделении, его состояние оценивается как тяжелое", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Закарпатье мужчина сгорел заживо в собственном авто, когда ночевал в поле.