05:29  27 декабря
В Одесской области осудили "сына Бога", отказавшегося от мобилизации
18:45  27 декабря
Стало известно, кто из украинцев приобрел во время войны Rolls-Royce стоимостью свыше €600 тысяч
02:23  27 декабря
В Харькове обезвредили российскую ракету Х-59, которая не разорвалась
UA | RU
UA | RU
28 декабря 2024, 07:20

Житель Закарпатья уснул в поле с сигаретой и едва не сгорел заживо

28 декабря 2024, 07:20
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел в четверг, 26 декабря, вблизи села Драгово Хустского района. Мужчину спасли соседи

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.

Известно, что пожар сухостоя произошел около 17:55. В результате возгорания у 60-летнего жителя Хустщины обгорели ноги. Мужчину нашли соседи, вызвавшие "скорую". Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

Пожар люди потушили своими силами. По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения уснул с зажженной сигаретой на поле, в результате чего загорелась трава.

"В настоящее время пострадавший находится в реанимационном отделении, его состояние оценивается как тяжелое", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Закарпатье мужчина сгорел заживо в собственном авто, когда ночевал в поле.

госпитализация пожар инцидент Закарпатье огонь ГСЧС Ожог
В Киевской области горел многоквартирный дом: погибли два человека
27 декабря 2024, 19:16
В Одессе будут судить женщину, которая продала квартиру, а затем сожгла ее
27 декабря 2024, 00:15
На Закарпатье семья отравилась угарным газом: среди пострадавших — дети
25 декабря 2024, 17:45
Все новости »
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
Суд вынес приговор жительнице Сумщины, которая едва не забила до смерти соседского ребенка
27 декабря 2024, 23:36
BMW разорвало на куски: в ДТП в Ровенской области пострадали 3 человека
27 декабря 2024, 22:25
На Львовщине будут судить чиновника Госпродпотребслужбы и инспекторов, которые собирали "дань" с предпринимателей
27 декабря 2024, 21:35
Украинские бойцы ударили по оккупантам под Волчанском
27 декабря 2024, 21:00
Во Львовской области 19-летний водитель насмерть сбил пешехода
27 декабря 2024, 20:20
Плыли в Молдову на надувной лодке: на Винниччине задержали переправщика с уклонистами
27 декабря 2024, 19:51
В Киевской области горел многоквартирный дом: погибли два человека
27 декабря 2024, 19:16
Стало известно, кто из украинцев приобрел во время войны Rolls-Royce стоимостью свыше €600 тысяч
27 декабря 2024, 18:45
В Харькове судили российского шпиона с паспортом Израиля
27 декабря 2024, 18:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрий Николов
Все блоги »