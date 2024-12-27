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27 грудня 2024, 00:15

В Одесі судитимуть жінку, яка продала квартиру, а згодом спалила її

27 грудня 2024, 00:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці завершили розслідування і висунули обвинувачення жительці Одеси, яка спалила свою колишню квартиру

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Подія сталася влітку у Хаджибейському районі Одеси. Мешканці повідомили про займання, і рятувальники загасили вогонь, але квартира вигоріла вщент. Поліція встановила, що підпал влаштувала колишня власниця.

Виявилося, що 36-річна жінка продала квартиру чоловікові за 1,5 мільйона гривень. Новий власник дозволив їй деякий час пожити безкоштовно, поки він не заселиться. Але коли настав час виїжджати, жінка образилася.

Виселившись, ввечері жінка повернулася, розбила вікно молотком, підпалила меблі та втекла.

Експертиза встановила, що збитки перевищили 1 млн 365 тисяч гривень.

Поліцейські також з’ясували, що жінка раніше була засуджена за шахрайство, але штраф у 17 тисяч гривень так і не сплатила. Крім того, у судах розглядають справи про домашнє насильство та незаконне зберігання наркотиків.

Наразі фігурантка перебуває під вартою. Слідчі зібрали докази і висунули обвинувачення за статтями про незаконне проникнення в житло та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Обвинувальний акт направили до суду.

Жінці загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Чернівцях затримали чоловіка, який підпалив намети із гуманітарною допомогою міжнародної організації.

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