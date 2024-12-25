На Закарпатті родина отруїлася чадним газом: серед потерпілих — діти

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Ввечері 24 грудня у селі Заболотне Хустського району четверо людей, серед яких двоє дітей, ймовірно, отруїлися чадним газом. Постраждалих ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Закарпатській області, інформує RegioNews.

Так, о 21:50 рятувальники отримали повідомлення про госпіталізацію до Іршавської міської лікарні 38-річної жінки, її 17-річної доньки та 11-річного сина, а також їхньої 39-річної односельчанки. Усі вони мали симптоми отруєння чадним газом.

Відомо, що власниця оселі займалася справами у ванній кімнаті, коли раптово відчула погіршення самопочуття. Жінка встигла зателефонувати сусідам, які оперативно прийшли на допомогу та винесли постраждалих на свіже повітря до прибуття медиків.

"Наразі люди перебувають під наглядом лікарів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині 5 людей отруїлися чадним газом, серед них — 3 дітей.