На Київщині горів багатоквартирний будинок: загинули дві людини

фото: ДСНС України у Київській області

Смертельна пожежа сталася сьогодні, 27 грудня, в селі Дружня Бучанського району. Тіла загиблих чоловіків виявили надзвичайники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.

Як відомо, близько 10:50 на вулиці Миру загорілася квартира в будівлі барачного типу. Надзвичайники ліквідували займання за годину.

"Нажаль, під час ліквідації пожежі, рятувальниками виявлено тіла двох загиблих чоловіків: один 1978 року народження, дані другого встановлюються", — йдеться в повідомленні.

Наразі фахівці з'ясовують причину пожежі.

Нагадаємо, в селі Андріївка Обухівського району рятувальники виявили в палаючому будинку тіло загиблої господарки.