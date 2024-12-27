На Київщині горів багатоквартирний будинок: загинули дві людини
Смертельна пожежа сталася сьогодні, 27 грудня, в селі Дружня Бучанського району. Тіла загиблих чоловіків виявили надзвичайники
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.
Як відомо, близько 10:50 на вулиці Миру загорілася квартира в будівлі барачного типу. Надзвичайники ліквідували займання за годину.
"Нажаль, під час ліквідації пожежі, рятувальниками виявлено тіла двох загиблих чоловіків: один 1978 року народження, дані другого встановлюються", — йдеться в повідомленні.
Наразі фахівці з'ясовують причину пожежі.
Нагадаємо, в селі Андріївка Обухівського району рятувальники виявили в палаючому будинку тіло загиблої господарки.
Росіяни вбили чоловіка на Сумщині, його тіло дістали з-під завалів будинкуВсі новини »
27 грудня 2024, 13:02На Черкащині зіштовхнулися та згоріли два автомобілі
27 грудня 2024, 09:07В Одесі судитимуть жінку, яка продала квартиру, а згодом спалила її
27 грудня 2024, 00:15
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
Пливли до Молдови на надувному човні: на Вінниччині затримали переправника з ухилянтами
27 грудня 2024, 19:35Стало відомо, хто з українців придбав під час війни Rolls-Royce вартістю понад €600 тисяч
27 грудня 2024, 18:45У Харкові судили російського шпигуна з паспортом Ізраїлю
27 грудня 2024, 18:31Стало відомо, скільки витратила Україна на утримання таборів для полонених росіян
27 грудня 2024, 18:12На Одещині чоловік влаштував стрілянину з рушниці у кафе, постраждали троє людей
27 грудня 2024, 17:41Росіяни накрили з артилерії околиці Херсона: постраждали цивільні
27 грудня 2024, 17:31У Сумах судитимуть правоохоронця, який продавав паролі для перетину блокпостів
27 грудня 2024, 17:17На Закарпатті зупинили групу ухилянтів, які намагалися переплисти Тису на човні
27 грудня 2024, 17:05Росіяни вбили 2 і поранили 5 мирних жителів Харківщини
27 грудня 2024, 16:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Всі блоги »