На Одещині від отруєння невідомою речовиною померли три дитини

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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Двоє дівчаток 3 та 5 років і їхній 7-річний брат вдома, коли мати займалась домашніми справами, вжили невідому речовину, від якої їм стало зле. 30-річна жінка виявила своїх дітей у важкому стані і викликала "швидку". Медики намагалися врятувати малечу, але, на жаль, вони померли від отруєння.

Правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють всі обставини смерті дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кропивницькому пʼятеро дітей отруїлися у школі засобом від гризунів. Дітей госпіталізували у відділення гематології.