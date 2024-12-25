На Закарпатье семья отравилась угарным газом: среди пострадавших — дети
Вечером 24 декабря в селе Заболотное Хустского района четыре человека, среди которых двое детей, вероятно, отравились угарным газом. Пострадавших госпитализировали в больницу
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области, информирует RegioNews.
Так, в 21:50 спасатели получили сообщение о госпитализации в Иршавскую городскую больницу 38-летней женщины, ее 17-летней дочери и 11-летнего сына, а также их 39-летней односельчанки.
Известно, что владелица дома занималась делами в ванной, когда внезапно почувствовала ухудшение самочувствия. Женщина успела позвонить по телефону соседям, которые оперативно пришли на помощь и вынесли пострадавших на свежий воздух до прибытия медиков.
"Сейчас люди находятся под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Винницкой области 5 человек отравились угарным газом, среди них — 3 детей.