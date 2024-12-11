На Вінниччині 5 людей отруїлися чадним газом, серед них — 3 дітей
Протягом доби на Вінниччині п'ятеро осіб, серед яких троє дітей, отруїлися продуктами горіння та чадним газом. Потерпілих ушпиталили до лікарень
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Вінницькій області, інформує RegioNews.
Один з інцидентів стався сьогодні вранці, 11 грудня, в житловому будинку в місті Тульчин.
"Внаслідок пожежі продуктами горіння отруїлися 55-річна жінка та її 11-річна онука. Обох постраждалих бригадою екстреної медичної допомоги госпіталізовано до лікарні", — йдеться в повідомленні.
Наразі фахівці з'ясовують причини виникнення пожежі.
Також вчора ввечері, 10 грудня, у Вінниці чадним газом отруїлися 39-річна жінка та двоє дітей — віком 17 і 5 років. Потерпілих госпіталізували до міської лікарні.
Нагадаємо, 6 грудня у селищі Квасилів Рівненського району троє людей отруїлися чадним газом. До обласної лікарні госпіталізували двох чоловіків і дівчину.