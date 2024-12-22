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У ніч на 21 грудня, близько 4:00, до поліції повідомили, що до Виноградівської лікарні доставили тіло дворічного хлопчика з травмами черепа

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними, трагедія сталася 20 грудня близько 23:30 у селі Підвиноградів. Хлопчика, ймовірно, збив автомобіль Mercedes. Водій машини разом із батьками дитини прибув до лікарні. Поліція перевірила його – чоловік був тверезий.

Авто помістили на арештмайданчик. Відкрито кримінальне провадження. Призначені експертизи, щоб з’ясувати всі обставини події.

Також поліція з’ясовує, чому дитина серед ночі була на вулиці без нагляду дорослих.

Нагадаємо, вранці 21 грудня на Тернопільщині у ДТП загинуло немовля: автомобіль врізався у бетонні плити біля дороги.