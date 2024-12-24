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24 грудня 2024, 05:18

У Тернополі судили матір, дитина якої випила нафту

24 грудня 2024, 05:18
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фото: medlux.net.ua
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Суд у Тернополі розглянув адміністративну справу щодо жінки, чия дитина отруїлася, випадково випивши нафту

Постанову у справ виніс Тернопільський міськрайонний суд, передає RegioNews.

Відповідно до матеріалів суду, подія трапилася 30 вересня вранці.

"Мати ухилилась від виконання батьківських обов`язків передбачених статтею 150 Сімейного кодексу України, внаслідок чого малолітня донька випила нафтову речовину, через це потрапила до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні", - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що за неналежне виконання батьківських обов'язків передбачена адміністративна відповідальність.

Відомо, що до правоохоронців звернулися медики, які надавали дитині допомогу. Вони повідомили, що у дитини випадкове отруєння нафтопродуктами і існує загроза для її життя. Однак батьки відмовляються від госпіталізації.

Розглянувши матеріали справи, суд обмежився усним попередженням.

Нагадаємо, на Одещині від отруєння невідомою речовиною померли три дитини.

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