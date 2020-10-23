На Закарпатті відновили роботу єдиного в Україні золотодобувного підприємства

Комбінат простоював 15 років

Комбінат простоював 15 років

Фото: Закарпатська ОДА

Роботи на Мужіївському золоторудному родовищі вестиме міжнародна інвестиційна компанія «Avellana Gold». Сьогодні вона запустила проект з видобування золота і поліметалів.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Голос України".

Початок роботи підприємства — це насамперед надходження додаткових інвестицій до бюджету громади і створення нових робочих місць. Ми підтримали іноземного інвестора та запуск проекту з видобування золота і поліметалів, які є на території Мужієвського родовища. Востаннє підприємство запускали у 2005 році, воно збанкрутіло, тому будь-які виробничі процеси тут припинилися", — повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, який ознайомився зі специфікою роботи фабрики.

На підприємстві спочатку перероблятимуть руди, які залишилися від видобутку золота за попередні роки роботи. Вони й досі зберігаються на території фабрики. Тому проект має не тільки бізнесову, але й екологічну складову.

Головне, що нарешті регіон позбудеться небезпечних відвалів, яких майже 130 тисяч тонн і які сьогодні створюють неабияку проблему довкіллю", - зауважив Олексій Петров.

За словами Андрія Смоліна, керівника українського представництва "Avellana Gold", на фабриці працює понад 30 осіб. Підприємство перероблятиме 500 тисяч тонн руди на рік та сплачуватиме понад 250 млн грн податків.

Металу з нашої продукції буде достатньо для виробництва 300 тисяч акумуляторів на рік, що дасть змогу задовольнити потребу України в імпорті цинку, — розповів генеральний директор компанії "Avellana Gold" Брайан Севедж.

Довідка: Підтверджені запаси золота у родовищі становлять 55 тонн, цинку – 1 мільйон тонн.

Нагадаємо, на Криворізькому залізорудному комбінаті закінчився підземний протест, підприємство приступило до роботи.