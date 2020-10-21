Завтра на Закарпатті відновить роботу КПП "Косино"
Про відновлення пропускних операцій у пункті пропуску "Барабаш" українських прикордонників повідомили угорські колеги
Про відновлення пропускних операцій у пункті пропуску "Барабаш" українських прикордонників повідомили угорські колеги
Завтра, 22 жовтня 2020 року, з 8.00 за київським часом буде відновлено автомобільне та пішохідне сполучення у пункті пропуску «Косино - Барабаш».
Про це інформує RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу України.
За інформацію угорської сторони, пропуск осіб та транспортних засобів у пункті пропуску "Косино - Барабаш" буде здійснюватися винятково в 30- кілометрову зону на територію Угорщини. Пропуск з метою транзитного проїзду територією Угорщини здійснюватися не буде.
Нагадаємо, що український Уряд ще 20 травня своїм розпорядженням відновив роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, у тому числі пункту пропуску "Косино".
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