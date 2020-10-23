На Вінниччині спіймали колишнього керівника кар'єра на нелегальному видобутку вапняку

Протиправна діяльність посадовця завдала державі збитки на майже 150 мільйонів гривень

Протиправна діяльність посадовця завдала державі збитки на майже 150 мільйонів гривень

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Посадовець організував схему незаконного збуту вапняку з території одного з родовищ регіону без відповідних дозволів. Для нелегального видобутку і транспортування надр він залучав спеціальну вантажну техніку, у тому числі орендовану у місцевих підприємців", - йдеться у повідомленні.

Після переробки вапняку на потужностях держустанови фігурант реалізовував готову продукцію комерційним структурам з різних регіонів країни.

Встановлено, що через оборудку було незаконно видобуто понад 58 тисяч м3 корисних копалин. За оцінками експертів, протиправна діяльність фігуранта завдала державі збитки на майже 150 мільйонів гривень.

Наразі колишньому директору ДП повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що на Вінниччині спіймали на корупції посадовців Подільської митниці.