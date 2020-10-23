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23 октября 2020, 18:08 4

На Закарпатье возобновили работу единственного в Украине золотодобывающего предприятия

23 октября 2020, 18:08 4
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Фото: Закарпатская ОГА
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Работы на Мужиевском золоторудному месторождению будет вести международная инвестиционная компания «Avellana Gold». Сегодня она запустила проект по добыче золота и полиметаллов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Голос Украины".

Начало работы предприятия — это прежде всего поступления дополнительных инвестиций в бюджет общины и создание новых рабочих мест. Мы поддержали иностранного инвестора и запуск проекта по добыче золота и полиметаллов, которые есть на территории Мужиевского месторождения. Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, поэтому любые производственные процессы здесь прекратились", — сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, который ознакомился со спецификой работы фабрики.

На предприятии сначала будут перерабатывать руды, которые остались от добычи золота за предыдущие годы работы. Они и до сих пор хранятся на территории фабрики. Поэтому проект имеет не только деловую, но и экологическую составляющую.

Главное, что наконец-то регион лишится опасных отвалов, которых почти 130 тысяч тонн и которые сегодня создают немалую проблему окружающей среде", - отметил Алексей Петров.

По словам Андрея Смолина, руководителя украинского представительства "Avellana Gold", на фабрике работает более 30 человек. Предприятие будет перерабатывать 500 тысяч тонн руды в год и платить более 250 млн грн налогов.

Металла из нашей продукции будет достаточно для производства 300 тысяч аккумуляторов в год, что позволит удовлетворить потребность Украины в импорте цинка, — рассказал генеральный директор компании "Avellana Gold" Брайан Сэведж.

Справка: Подтвержденные запасы золота в месторождении составляют 55 тонн, цинка – 1 миллион тонн.

Напомним, на Криворожском железорудном комбинате закончился подземный протест, предприятие приступило к работе.

Закарпатье предприятие золото инвестиции Петров Алексей
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