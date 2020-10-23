На Прикарпатті викрили керівництво горілчаного підприємства на збуті нелегального спирту

Вартість вилученої правоохоронцями продукції становить понад 6 мільйонів гривень

Вартість вилученої правоохоронцями продукції становить понад 6 мільйонів гривень

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила посадовців одного з державних підприємств Івано-Франківщини на незаконному виготовленні та збуті необлікованого спирту. Збували фальсифікат на території області через мережу роздрібної торгівлі та до закладів громадського харчування.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Керівництво підприємства без відображення в офіційних документах закупувовуло за готівку зерно у місцевих виробників, з якого потім на заводі виготовляли "лівак".

Для відвантаження нелегального спирту в один з елементів промислового комплексу було зроблено вріз. За оперативними даними, таким чином зловмисники викачувати до 40 тонн спирту щомісяця. Оборудка діяла протягом 2020 року.

Готову продукцію з території підприємства вивозили вночі на автотранспорті заводу. Нелегальний спирт зберігали на кількох орендованих складах", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали вантажівку під час транспортування 19 тонн необлікованого спирту. Під час обшуків на заводі та на одному зі складів виявлено ще 4,5 тонни необлікованої спиртової продукції та обладнання, яке використовувалося для незаконного відбору спирту.

Провадження відкрито за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у Черкасах працівники Служби безпеки України викрили одну із комерційних структур на привласненні 700 тисяч гривень із місцевого бюджету під час ремонту доріг.