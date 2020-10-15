На Криворізькому залізорудному комбінаті закінчився підземний протест

Всі гірники піднялися на поверхню

Всі гірники піднялися на поверхню

Фото: Facebook

15 жовтня переговори між керівництвом підприємства та представниками страйкуючих шахтарів закінчилися успішно. Сторони підписали відповідний договір і припинили протест.

Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

Друзі, переговори між протестувальниками та адміністрацією КЗРК закінчилися позитивно - Угоду підписано! Докладніше - потім, коли шахтарі виїдуть на поверхню...", - написав Михайло Волинець.

Як стало відомо місцевим ЗМІ Кривого Рогу, сторони домовилися про непереслідування мітингувальників. З 1 жовтня їм підвищать зарплати на 10%. Протестувальникам шахтарям виплатять гроші за всі дні, проведені в забої. Нарахування проведуть профспілки. До понеділка тим, хто вийде з забою сьогодні, зроблять вихідний.

Друзі, перемовини між протестувальниками та адміністрацією КЗРК закінчилися позитивно – УГОДУ ПІДПИСАНО! Детальніше... Опубліковано Михайло Волинець Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 3 вересня майже 400 гірників Дніпропетровщини оголосили підземний протест. Він тривав 43 дні.