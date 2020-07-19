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19 липня 2020, 17:47 4

На трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик і вантажівка: щонайменше троє загиблих

19 липня 2020, 17:47 4
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Попередньо відомо, що серед загиблих є діти
Попередньо відомо, що серед загиблих є діти
Фото: Mukachevo.net
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На трасі Київ- Чоп біля повороту на село Іванівці Закарпатської області зіштовхнулися легковик Mazda та вантажівка.

Про це пише Regionews з посиланням на mukachevo.net.

Від зіткнення вантажне авто з піском спалахнуло. Відомо, що загинуло троє людей у легковику (попередньо відомо, що серед них є діти).

Попередньо також встановлено, що пасажирка легковика доставлена до лікарні.

Як зазначили Mukachevo.net у мукачівській лікарні святого Мартина, жінку було доставлено у свідомості, але говорити про її стан зарано.

У поліції поки що коментарів з приводу аварії не дають.

Нагадаємо, вчора на Одещині сталася смертельна ДТП: загинули шестеро осіб.

ДТП Ужгород загиблі Закарпаття лікарні аварія
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