На трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик і вантажівка: щонайменше троє загиблих

Попередньо відомо, що серед загиблих є діти

Попередньо відомо, що серед загиблих є діти

Фото: Mukachevo.net

На трасі Київ- Чоп біля повороту на село Іванівці Закарпатської області зіштовхнулися легковик Mazda та вантажівка.

Про це пише Regionews з посиланням на mukachevo.net.

Від зіткнення вантажне авто з піском спалахнуло. Відомо, що загинуло троє людей у легковику (попередньо відомо, що серед них є діти).

Попередньо також встановлено, що пасажирка легковика доставлена до лікарні.

Як зазначили Mukachevo.net у мукачівській лікарні святого Мартина, жінку було доставлено у свідомості, але говорити про її стан зарано.

У поліції поки що коментарів з приводу аварії не дають.

Нагадаємо, вчора на Одещині сталася смертельна ДТП: загинули шестеро осіб.