На трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик і вантажівка: щонайменше троє загиблих
Попередньо відомо, що серед загиблих є діти
Попередньо відомо, що серед загиблих є діти
На трасі Київ- Чоп біля повороту на село Іванівці Закарпатської області зіштовхнулися легковик Mazda та вантажівка.
Про це пише Regionews з посиланням на mukachevo.net.
Від зіткнення вантажне авто з піском спалахнуло. Відомо, що загинуло троє людей у легковику (попередньо відомо, що серед них є діти).
Попередньо також встановлено, що пасажирка легковика доставлена до лікарні.
Як зазначили Mukachevo.net у мукачівській лікарні святого Мартина, жінку було доставлено у свідомості, але говорити про її стан зарано.
У поліції поки що коментарів з приводу аварії не дають.
Нагадаємо, вчора на Одещині сталася смертельна ДТП: загинули шестеро осіб.
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