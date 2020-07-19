ДСНС попередило про підйом води в річках на заході України

У кількох областях оголошено штормове попередження на 19-21 липня

У кількох областях оголошено штормове попередження на 19-21 липня

На Буковині, Прикарпатті та Львівщині очікуються сильні опади і підйом води у річках.

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Підвищення рівня води очікується в басейнах річок Сян, Дністер і Прут у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

19-20 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано- Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1 м над рiвнями на 8:00 17 липня, можливий вихід води на окремі ділянки річкових заплав, без решти негативних наслідків. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку", - застерегли рятувальники.

20-21 липня, у зв'язку з очікуваними опадами, в басейнах Пруту, Сірету очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями на 8:00 19 липня, без негативних наслідків.

Крім того, в ДСНС повідомляють, що в найближчі дні залишаться затопленими деякі сільгоспугіддя в басейні Прип'яті (Волинська область).

19-20 липня на р. Прип'ять у створi поста Рiчиця та на р. Стохiд у створi поста Любешiв (Волинська область) буде утримуватись перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi", - йдеться в повідомленні.

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